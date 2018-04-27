Hafta sonu yağış var!

Türkiye baharı hissedemeden yaz sıcaklıklarına yakın sıcaklık seviyelerine ulaştı. Hafta sonu yaklaşırken hava sıcaklıkları birçok şehirde 30 derecenin üzerine çıktı. Yarından itibaren yurdun büyük bir kısmında sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul çevresi ise hafta sonunu güneşli geçirecek. İşte Meteoroloji’nin hava durumu tahminlerine göre son detaylar…

HAFTA SONU YURDUN YARISINDA YAĞIŞ VAR

Türkiye’nin güney ve güney doğu kesimleri hafta sonunu sağanak yağış altında geçirecek ancak yağışlara rağmen sıcaklıklar düşmeyecek.