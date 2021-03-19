Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olan olmayan iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 81 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 777’ye yükseldi. toplam 184 bin 452 test yapıldı. Semptom gösteren 902 kişiyle birlikte toplam 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi. Böylece 20 Aralık’ta tespit edilen 20 bin 316 vakanın ardından bugün ilk kez vaka sayısı 20 bini aştı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, vatandaşların gündeminde yer alan konulardan olmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı sadece Pazar günleri devam edecek. Diğer şehirlerde ise kısıtlama hafta sonu gündüz olmayacak. Yüksek risk ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerde sokağa çıkma kısıtlaması Cumartesi günü akşam 21.00’da başlayıp Pazartesi günü sabah 05.00’te bitecek. Bu iller arasında İstanbul, İzmir, Edirne, Balıkesir, Antalya gibi bazı şehirler bulunuyor.

Korona yasakları saat kaçta başlayıp kaçta bitiyor?

Bakanlıktan yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde süreceği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

Günlük korona vaka sayısı tablosu

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır COVID-19'da düşük riskli (mavi) iller olarak açıklandı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars da orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan, koronavirüs vakaları bakımından yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Koronavirüs vakalarına göre, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride açıklandı.