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Korona Virüs Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulayacaklar!
Korona Virüs

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulayacaklar!

Omicron varyantının dünya genelinde hızla yayılmasıyla birlikte Hindistan, koronavirüs önlemlerini sıkılaştırarak başkent Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamaya karar verdi. Ayrıca çoğu firmanın, ofis çalışanlarının yarısının evden çalışmasını sağlamak zorunda kalacağını belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 12:41:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulayacaklar!

Hindistan Kovid-19'un hızla yayılan varyantı Omciron'a karşı önlemleri sıkılaştırma kararı aldı.

Hindistan Başbakan Yardımcısı Manish Sisodia, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkenin başkenti Yeni Delhi'de son birkaç gün içinde vakalar arttığı için koronavirüsün Omicron varyantının yayılmasını engellemek amacıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

Sisodisa ayrıca çoğu firmanın, ofis çalışanlarının yarısının evden çalışmasını sağlamak zorunda kalacağını belirtti.

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