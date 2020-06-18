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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden sınav günlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. LGS ve YKS’nin yapılacağı günlerde günün öğrencilere ayırılabilmesi için sınav başlangıç ve bitiş saatlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:41:00 - 2020-06-18 15:57:16
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri belli oldu

Bakan Koca’nın açıklaması ise şöyle: LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler.

Sınav başlangıç ve bitiş saatleri

Sınava gidiş ve dönüş sürelerinin eklenmemesi durumunda;

20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09:30 ile 12:50 arasında LGS nedeniyle,

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10:15 ile 13:00 arasında YKS TYT nedeniyle,

28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10:15 ile 13:15 arasında YKS AYT nedeniyle

28 Haziran 2020 Pazar günü saat 15:45 ile 17:45 arasında YKS YDT nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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