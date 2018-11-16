Meteoroloji hava durumu | Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul Ankara İzmir Antalya

Hafta sonu için plan yapmak isteyenlerin gözü kulağı Meteoroloji’nin son dakika hava durumu raporunda. İstanbul başta olmak üzere hafta içi yurdum tüm bölgelerinde aniden hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı. Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağı ise merak ediliyor. Peki Meteroloji’nın hafta sonu hava durumu tahmini nasıl? Hafta sonu yağış var mı? Havalar nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya hava durumu son bilgiler…

Türkiye hafta başıdan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdi. Başta İstanbul olmak üzere yurdun bir çok yerine sağanak yağış görülürken, bazı yerlerde ise kar yağışları oldu. Aniden düşen hava sıcaklıkları ardından gözler hafta sonu hava durumuna çevrildi. Meteoroloji’nin hafta sonu raporunda havalar nasıl olacak? Meteroloji hava durumu son durum ne? Havaların soğumasıyla Türkiye genelinde bazı illerde kar yağışı da başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun (İstanbul Deniz Otobüsleri) ve BUDO'nun (Bursa Deniz Otobüsleri) bazı seferleri iptal edildi.

Yurdun bir çok yerine kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Kırşehir, Çankırı, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri, gece saatlerinde Muğla ve Denizli çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akdeniz kıyılarında sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu,ilk saatlerde Bilecik çevreleri ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporu nasıl olacak?

İstanbul 16 Kasım 2018 Cuma günü hafif yağışlı, sıcaklık 11 derece, İstanbul 17 Kasım 2018 Cumartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 12 derece, İstanbul 18 Kasım 2018 Pazar günü hafif yağışlı, sıcaklık 13 derece, İstanbul 19 Kasım 2018 Pazartesi günü hafif yağışlı, sıcaklık 14 derece, İstanbul 20 Kasım 2018 Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 16 derece.