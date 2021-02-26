  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Hafta sonu dikkat: Çöl tozları virüsü havada tutacak! Uzmanlardan açıklama geldi
Korona Virüs

Hafta sonu dikkat: Çöl tozları virüsü havada tutacak! Uzmanlardan açıklama geldi

Hafta sonu Türkiye'de etkili olması beklenen çöl tozlarının koronavirüsü havada uzun süre tutacağı belirtildi. Uzmanlardan konuya ilişkin uyarılar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 09:49:00 -
Hafta sonu dikkat: Çöl tozları virüsü havada tutacak! Uzmanlardan açıklama geldi

Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları ve kumlar, yüksek basınç alanında bulunan Avrupa'yı etkisi altına aldı. Çöl tozlarının hafta sonu ise yoğunluğu azalarak, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, çöl tozlarının KOAH hastası, bronşit ve astımı olanlarda atak sıklığını artırabildiğini söyledi.

"Bu dönemde pencere açılmayacak"

Prof. Dr. Şenyiğit, çöl tozlarının yoğun olacağı yerlerdeki vatandaşa kapı ve pencereleri kapatmaları uyarısında bulundu. Kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Şenyiğit, "Bronşiti, alerjisi ve astımı olan hastaların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Eğer o bölgede çöl tozları çok aktifse bu nasıl belli olur? Pencereden baktığınız zaman bulanık bir hava varsa o zaman çöl tozlarının o bölgede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde pencere açılmayacak, kapılar açılmayacak, zaten sokağa çıkma kısıtlaması da var hafta sonu. İvedi bir ihtiyaç için dışarı çıkmak gerekiyorsa o hastanın kendisi dışarı çıkmayacak, mutlaka başkasını gönderecek ve ihtiyacını öyle giderecek" diye konuştu.

"Toz olan bölgede virüs daha fazla havada kalır"

Çöl tozlarının etkisiyle çökme hızı yavaşlayan virüslerin, havada daha fazla asılı kaldığını ve bunun da daha fazla risk teşkil ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, "Lütfen, çöl tozları eğer yaşadığımız bölgede etkinse havada kendini belli ediyorsa dışarı çıkmayalım. Alerji, astım, KOAH varsa çok dikkatli olmamız gerekiyor. Virüslerin çökme hızını etkileyen farklı etmenler var. Mesela rutubetli, nemli havalarda virüslerin çökme hızı daha yavaşlıyor ve dolayısıyla bulaşıcılığı da artıyor. Bundan dolayı çöl tozlarının yoğun olduğu bölgelerde, virüslerin havada daha fazla kalacağını ve daha fazla risk teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle hafta sonu eğer dışarı çıkmamız gerekiyorsa maskeye daha fazla dikkat etmemiz, mümkün olduğunca da dışarıda daha az durmamız gerekiyor" dedi.

Avrupa'daki mutasyonlu virüsün çöl tozlarıyla gelemeyeceğini de vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, "Çöl tozlarının olduğu ortamda eğer virüsü pozitif olan bir hasta varsa öksürmeyle beraber virüs, o ortamda biraz daha uzun süre kalabilir. Avrupa'dan o mutasyonlu virüslerin çöl tozlarıyla birlikte gelmesi beklenmez" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hülya

daha ortada birşey yok uzmanlar konuşmuş.
  • Yanıtla
Canlı yayında stüdyo karıştı: Size yazıklar olsun Doğu bey
Gündem

Canlı yayında stüdyo karıştı: Size yazıklar olsun Doğu bey

Canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "CHP bu ülkeyi yıkan partidir." deyince, CHP'li Gamze Pamuk Ateşli, "Size yazıklar ..
Valilikler açıkladı! İllerden peş peşe kısıtlama kararları
Korona Virüs

Valilikler açıkladı! İllerden peş peşe kısıtlama kararları

Bazı illerde koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması üzerine yeni tedbirler alınmaya başlandı. Kayseri ve Sakarya artan vakalar sonrası..
Ne yapacaklarını şaşırdılar! Yunanistan'da ULAQ paniği
Teknoloji

Ne yapacaklarını şaşırdılar! Yunanistan'da ULAQ paniği

Meteksan Savunma ile ARES Tersanesi tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ, Batı'nın şımarık çocuğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay