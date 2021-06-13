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Korona Virüs Hafta sonu aşı randevusu alınıyor mu? Mesai saatleri dışında korona aşı randevusu alınır mı?
Korona Virüs

Hafta sonu aşı randevusu alınıyor mu? Mesai saatleri dışında korona aşı randevusu alınır mı?

Korona aşısında sırası gelen vatandaşlar ya da Sinovac veya BioNTech korona aşısı yaptıracaklar iş saatleri dışında aşı randevusu alınıp alınmayacağını cumartesi ve pazar günleri aşı randevusu olup olmayacağını sorguluyor. 40 yaş ve üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandığının müjdesi verilirken, Hafta sonu aşı randevusu alınıyor mu? Cumartesi ve Pazar günü korona aşısı yaptırılır mı? soruları sorulmakta.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 09:34:00 - 2021-06-13 09:35:13
Hafta sonu aşı randevusu alınıyor mu? Mesai saatleri dışında korona aşı randevusu alınır mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz." dedi. 40 ve 45 yaş arası tüm vatandaşlar yarından (14 Haziran) itibarıyla aşılama programına dahil edildi. 40 yaş ve üzeri vatandaşlar, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya BioNTech aşısını yaptırabilmekte.

Cumartesi ve Pazar günü korona aşısı yaptırılır mı?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alınarak ücretsiz yapıldığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan aşı randevusu ve aşılama süreciyle ilgili bilgi paylaştı. Bakanlık, açıklamasında "COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz" ifadelerine yer verdi. Bakanlık, aşı sırasını kontrol etmek ve randevu almak için e-Nabız üzerinden vatandaşların faydalanabileceğini hatırlattı. 13 Haziran itibariyle Türkiye’de toplam aşı olanların sayısı 33.5 milyona yaklaştı.

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