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Hafta sonları en büyük eğlencesi paletli Toros’u ile karla kaplı yaylayı gezmek

Trabzon’da oto makas ustası Gökhan Türkmen, 1977 model Toros marka otomobile taktığı paletlerle kendisine karla kaplı yaylalarda gezmek için bir kar aracı yaptı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
Hafta sonları en büyük eğlencesi paletli Toros’u ile karla kaplı yaylayı gezmek

Trabzon’da oto makas ustası Gökhan Türkmen, 1977 model Toros marka otomobile taktığı paletlerle kendisine karla kaplı yaylalarda gezmek için bir kar aracı yaptı.


Trabzon’da oto sanayi sitesinde makas usta olarak çalışan Gökhan Türkmen, karlı yaylalarda gezmek için ilginç bir araç yaptı. 1977 model Toros marka eski bir otomobil alan Türkmen, Karadenizli zekasına yeni bir örnek gösterdi. Türkmen, karlı yaylalarda kullanmak için Toros marka aracına işçiliğini kendi yaparak palet taktı. Paletli torosun direksiyonunu da iptal eden makas ustası, tank düzeneğine benzer fren sistemi ile aracın dönmesini sağlıyor. Çekici yardımıyla paletli aracını Akçaabat ilçesindeki Hıdırnebi Yaylasına çıkartan Türkmen, aracın test aşamalarını gerçekleştirdi.


Kış aylarında yaylalarda geçmeyi sevdiği için paletli bir araç yapmak istediğini dile getiren Türkmen, “Kendi imkanlarımızla tasarlayarak aracı yaptık. Araçta direksiyon yok, sağ ve sol frenler sayesinde dönüyoruz. Sol freni tuttuğunuzda araç sola, sağı tuttuğunuzda da sağa dönüyor. Frende ise Allaha emanet duruyoruz. Bir şekilde duruyor” dedi.


Aracın isminin ‘Paletli Toros’ olduğunu belirten Türkmen, “Bazıları eleştiriyor burayı keşke bu şekil yapsaydın ama genelde iyi eleştiriler oluyor. Yaylada yoğun kar olduğu için burada kalmamak aslında bu aracı tasarladık. Direk lastikli olduğu zaman gidemiyorsun bizde paletli yapmaya karar verdik. İsmini paletli toros olarak koyduk. Hem yakıtı uygun olsun hem de bizim işimizi görsün diye böyle bir aracı paletliye dönüştürmeye karar verdik. Arabanın değişen bütün parçaları bende sanayide usta olduğum için kendim yaptım. Yaylaya çıkardıktan sonra aracı test ederek bütün eksikliklerini tamamladık” şeklinde konuştu.


Paletli torosun yaklaşık 8 bin TL maliyeti olduğunu kaydeden Türkmen, “Kafamda ilk kurguladığım şekilde oldu. Uğraşmamıza değdi. Yaklaşık 8 bin TL gibi bir maliyeti oldu. Tabi işçiliği biz yaptık. Önemli olanda işçilikti zaten” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
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