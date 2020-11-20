Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Rehavet nedeniyle son haftalarda yeniden tırmanışa geçen koronavirüsü vakaları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, Hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Okullar yıl sonuna kadar uzaktan eğitim ile devam edecek. Restoranlar sadece paket servis hizmeti verecek. AVM ve marketler 20.00'da kapanacak. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının hafta içinde de olup olmayacağını merak ediyor.

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olur mu?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan korana ile mücadeleyi ve yeni kısıtlamalara ilişkin konuştu. Yeni vaka sayısının 4 bini, aktif vaka sayısının da 50 bini geçtiğini belirten İlhan, "Bu yüksek rakam. Haziran Temmuz aylarını iyi kullanamadı halkımız. 780 idik, 4 bin oldu. Bulaşma riski en fazla 15 gün olarak varsayarsak önümüzde 3 dönem olarak kabaca 45 gün gibi uzun bir süre var. Eğer artış hızı yavaşlama eğilimine girerse, yavaş yavaş aşağı dönerse bu kısıtlamalar bu şekilde devam eder. Ama 5 bini görüp ikinci piki görürsek bu defa önlemler daha da sertleşir. 31 Aralık'ı beklemeden de sertleşir açıkcası. Tedbirler artar. Bu defa sokağa çıkma kısıtlaması hafta içine gelir. Hafta sonu temelli sokağa çıkma kısıtlaması gelir. Baştan ne yaptıysak aynı şeye geri döneriz. Herkesin buna hazır olması lazım" dedi.

Koronavirüs aşı fiyatı ne kadar?

Türk bilim insanlarının sahibi olduğu BioNTech ile Amerikalı Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının maliyetinin Avrupa Birliği'nde yaklaşık 31 euro olduğu duyurdu. Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa Birliği'nde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.