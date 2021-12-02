Hafta hafta hamilelik - 30 haftalık

30. hafta gebelik 210 günlük demektir. Anne adayı 7 aylık hamiledir

Bebeğin yaşama şansı doğumun gerçekleştiği haftaya ve bebeğin organlarının gelişim düzeyine bağlıdır. 30 haftalık bebeğin organlarının gelişiminin büyük oranda tamamlanmış olması sayesinde 30 haftalık bebek doğduğunda tıbbi destekle yaşama ihtimali oldukça yüksektir.

31 hafta hamilelik kaç aylık?

Hafif kaşıntıların olması oldukça normaldir; ancak şiddetli hale geldiğinde doktorunuzdan uygun bir kaşıntı kremi tavsiyesi alabilirsiniz. "31 hafta gebelik kaç aylıktır?" sorusu pek çok anne tarafından merak edilir. Hamilelikte 31. hafta, tam 7 ay 7 günlük gebe olduğunuzu gösterir.

30 haftalık gebelik sonra bebek kaç kg daha alır?

30. hafta gebelikte anne adaylarını merak ettiği bir diğer konu ise bebeğin boy ve kilosudur. Anne karnındaki bebeğin kilosu 1300-1400 gram, boyu ise 39-40 cm. civarındadır.