  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Hafta hafta hamilelik - 30 haftalık
Kadın - Aile

Hafta hafta hamilelik - 30 haftalık

Bazı anneler ve babalar bebeklerinin gelişimini ay ay takip etmek isteyebilirler. İşte kısa bilgiler

Yeniakit Publisher
2021-12-02 23:16:00 - 2021-12-02 23:18:48
Hafta hafta hamilelik - 30 haftalık

30. hafta gebelik 210 günlük demektir. Anne adayı 7 aylık hamiledir

Bebeğin yaşama şansı doğumun gerçekleştiği haftaya ve bebeğin organlarının gelişim düzeyine bağlıdır. 30 haftalık bebeğin organlarının gelişiminin büyük oranda tamamlanmış olması sayesinde 30 haftalık bebek doğduğunda tıbbi destekle yaşama ihtimali oldukça yüksektir.

31 hafta hamilelik kaç aylık?

Hafif kaşıntıların olması oldukça normaldir; ancak şiddetli hale geldiğinde doktorunuzdan uygun bir kaşıntı kremi tavsiyesi alabilirsiniz. "31 hafta gebelik kaç aylıktır?" sorusu pek çok anne tarafından merak edilir. Hamilelikte 31. hafta, tam 7 ay 7 günlük gebe olduğunuzu gösterir.

30 haftalık gebelik sonra bebek kaç kg daha alır?

30. hafta gebelikte anne adaylarını merak ettiği bir diğer konu ise bebeğin boy ve kilosudur. Anne karnındaki bebeğin kilosu 1300-1400 gram, boyu ise 39-40 cm. civarındadır.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı
Dünya

Reuters'tan İngiliz oyunu! Türkiye'ye karşı kalleş algı

İngiltere merkezli medya tetikçisi Reuters, sözde analizinde "Türkiye, sahip olmadığı parayı harcıyor" ifadelerine yer verdi.
Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı
Aktüel

Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
İstanbul yine fırtına mı olacak? İstanbul fırtına son durum
Yaşam

İstanbul yine fırtına mı olacak? İstanbul fırtına son durum

Marmara ve Kıyı Ege geçtiğimiz günlerde şiddetli lodosun etkisi altındaydı. İstanbul'da 5 vatandaş fırtınanın sebep olduğu kazalar sonucunda..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay