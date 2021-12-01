Hafta hafta hamilelik - 27/28 haftalık

Özellikle 27 haftalık gebelikte bebek hareketleri incelendiğinde artık gözlerini kırpmaya başladığı ve ışığa karşı daha duyarlı hale geldiği görülür.

27 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

27 haftalık anne karnındaki bebeğiniz 6 ay 9 günlüktür.

Anne karnında 27. hafta içinde bebeğin başı ve beyni büyüdüğü için sinir hücrelerine iletilen sinyaller de artar ve bebek daha bilinçli hareket etmeye başlar.

28 haftalık gebelik kaç aylık?

Üçüncü trimestera, yani son üç aylık döneme artık girildiği anlamına gelir. "28 haftalık gebelik kaç aylık olur?" sorusu bu dönemde pek çok anne adayı tarafından merak edilir. Cevap olarak 6 ay 16 günlük gebelik süresi verilebilir