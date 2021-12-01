Hafta hafta hamilelik - 27 haftalık
Bazı anneler ve babalar bebeklerinin gelişimini ay ay takip etmek isteyebilirler. İşte kısa bilgiler
Özellikle 27 haftalık gebelikte bebek hareketleri incelendiğinde artık gözlerini kırpmaya başladığı ve ışığa karşı daha duyarlı hale geldiği görülür.
27 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?
27 haftalık anne karnındaki bebeğiniz 6 ay 9 günlüktür.
Anne karnında 27. hafta içinde bebeğin başı ve beyni büyüdüğü için sinir hücrelerine iletilen sinyaller de artar ve bebek daha bilinçli hareket etmeye başlar.