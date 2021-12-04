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Kadın - Aile Hafta hafta hamilelik - 24 haftalık
Kadın - Aile

Hafta hafta hamilelik - 24 haftalık

Bazı anneler ve babalar bebeklerinin gelişimini ay ay takip etmek isteyebilirler. İşte kısa bilgiler

Yeniakit Publisher
2021-12-04 17:52:00 - 2021-12-04 17:54:41
Hafta hafta hamilelik - 24 haftalık

24 Haftalık Gebelikte Bebek Karnın Neresindedir? Gebeliğin 24. haftasında rahim göbek deliğinin 3,8-5,1 cm yukarısındadır.

24 haftalık gebelik kaç aylık

24 haftalık hamilelik, 5 ay 18 günlük hamilelik demektir

24 haftalık gebelikte bebek nasıl görünür?

Bebeğiniz şuan yaklaşık 30 cm boyunda ve 600 gr ağırlığında. Artık tam olarak küçük bir bebek gibi görünüyor; oranları doğru, yüzü tüm detaylarıyla oluştu. Bebeğinizin ciğerlerinin içindeki baloncuklar ve damarlar gelişmeye devam ediyor

 

 

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