Hafta hafta hamilelik - 24 haftalık
Bazı anneler ve babalar bebeklerinin gelişimini ay ay takip etmek isteyebilirler. İşte kısa bilgiler
24 Haftalık Gebelikte Bebek Karnın Neresindedir? Gebeliğin 24. haftasında rahim göbek deliğinin 3,8-5,1 cm yukarısındadır.
24 haftalık gebelik kaç aylık
24 haftalık hamilelik, 5 ay 18 günlük hamilelik demektir
24 haftalık gebelikte bebek nasıl görünür?
Bebeğiniz şuan yaklaşık 30 cm boyunda ve 600 gr ağırlığında. Artık tam olarak küçük bir bebek gibi görünüyor; oranları doğru, yüzü tüm detaylarıyla oluştu. Bebeğinizin ciğerlerinin içindeki baloncuklar ve damarlar gelişmeye devam ediyor