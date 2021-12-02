Hafta hafta hamilelik - 17 haftalık

17 haftalık gebelik 3 ay 29 günlük gebeliğe denk gelmektedir. Yani anne hamileliğinin 4.

17 haftalık gebelikte nelere dikkat edilmeli?

17 haftalık hamilelik haftasında anne karnındaki bebek kalsiyum depolamaya başlar. Bu dönemde annenin kalsiyum içeren doğal besinler tüketmesi hem kendi hem de bebek için önemlidir. 17 haftalık gebelikte bebeğin gözleri olması gereken yere gelmeye başlar ancak göz kapaklarını açmak için hala zaman vardır.

17 haftalık gebelikte bebek nasıl görünür?

Boyun ve kalça arasındaki uzunluk ortalama 12-13 cm arasındadır. Ağırlığı da yine boyu gibi yaklaşık iki kat daha fazla, 100-150 gr arasındadır.