Hafta hafta hamilelik - 14 haftalık

14 haftalık gebelik annenin hamileliğinin 4. ayın içinde olduğunu gösterir.

Bebek tam olarak 3 ay ve 8 günlüktür. 14 haftalık hamilelikte, hamileliğin ilk üç ayının geride kalmıştır ve anne ikinci üç aylık dönem olan ikinci trimester içindedir.

Gebeliğin 14. haftasında, yaklaşık 10 cm büyüklüğünde ve 60 gr kütleye sahip olan küçük bebeğin göz ve beyin gelişimi şekillenmeye başlar. ... İlk trimester döneminin bitmiş ve ikinci trimester döneminin başlamış olması ile 14 hafta hamilelik süreci içerisinde enerjik hissetme durumu başlar ve yorgunlukta azalma görülür.