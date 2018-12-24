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İstanbul'da hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

TEM Otoyolu Hasdal mevkiinde hafriyat kamyonu, uygulama yapan bir polis aracına çarptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:00
İstanbul'da hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkisi Edirne istikametinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu durdurmak istedi. 

Emniyet şeridine daldı

Bu sırada arkadan gelen 34 KA 9710 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan polis aracına, sonra emniyet şeridindeki bir polis memuruna çarptı. 

Kamyonun altında sıkışan polis memuru, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hastanede şehit oldu

Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:00
  1. Edirne
  2. kamyon
  3. polis aracı
  4. Tem

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