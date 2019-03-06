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Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil takla attı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonunun çaptığı otomobilin refüjü aşarak takla atması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:42
Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil takla attı: 4 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hafriyat kamyonunun çaptığı otomobilin refüjü aşarak takla atması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Balçık Mahallesi Şile yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YH 130 plakalı hafriyat kamyonu aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 35 UFN 95 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil, refüjde bulunan bariyerleri aşarak yolun karşınsa geçti. Takla atan otomobil, yol kenarındaki su kanalına düşerek durabildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan ismi öğrenilemeyen 4 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.



Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 00:42
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