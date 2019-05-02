Hafriyat kamyonunun çarptığı adam hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Canay’a (64), Y.K. idaresindeki 41 R 9406 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Canay, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Canay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar Canay’ın cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.