0553 313 94 23

Hafriyat kamyonunun çarptığı adam hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

02 Mayıs 2019 Perşembe 18:48
Hafriyat kamyonunun çarptığı adam hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.


Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar Canay’a (64), Y.K. idaresindeki 41 R 9406 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Canay, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Canay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar Canay’ın cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Y.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 18:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstasyonda kamyonun altında kalan TIR şoförü öldü
    1. İstasyonda kamyonun altında kalan TIR..
    2. ÖTO, Ankara’da yapılan 75. genel..
    3. Sungurlu’da öğrencilerin ikinci aşama..
    4. Samsun'da 8 ayrı hırsızlıktan..
    5. Karabük’te yağmur kazalara yol açtı:..
    6. Rusya’dan ABD’ye Venezuela çıkışı
    7. "Türkiye ile düzensiz göçle mücadelede..
    8. Sungurlu’da tohum ve fidan dağıtımı..
    9. "Seçimin yüksek katılımla olmasını..
    10. SPK haftalık bülteni
    11. "Şark Bülbülü" anısına Diyarbakır'da..
    12. Yapı Kredi'den 1 milyar 241 milyon..
    13. 36. İl Müftüleri İstişare Toplantısı..
    14. Hafriyat kamyonunun çarptığı adam..
    15. Ege Üniversitesi taban puanları 2019..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bosna..
    17. 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi..
    18. Yağmur suları sel oldu, yolu kapladı
    19. Erdoğan: "Bosna Hersek'teki ekonomik..
    20. Paralimpik okçulardan bronz madalya
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Akımı..
    22. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    23. Melih Gökçek'ten solculara bomba çağrı
    24. Erik çekirdeği yüzünden çocuğu..
    25. Ömer Günel, muhtarlarla buluştu
    26. İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç..
    27. Dalaman’da trafik kazası; 1 ölü
    28. Kuşadası’nda hırsızlık şüphelisi 5..
    29. İlahiyatçı Yusuf Kavaklı o ayeti..
    30. Mecnun Otyakmaz: “VAR protokolü..
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    Yeni partiyle ilgili bomba iddia: Davutoğlu'nun A takımı belli oldu! Listede Abdullah Gül yok
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Savcı Sayan yoğun bakımda!
    Savcı Sayan yoğun bakımda!
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”
    “Abdullah Gül’ün 2013’te attığı bir tweet vardı...”