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Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Basın Ekpress yolu Güneşli mevkiinde hafriyat kamyonundan dökülen yağ nedeniyle 4 araç kaza yaptı.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:08
Hafriyat kamyonundan yağ aktı, 4 araç kaza yaptı

Basın Ekpress yolu Güneşli mevkiinde hafriyat kamyonundan dökülen yağ nedeniyle 4 araç kaza yaptı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.


Basın Ekpress yolu Güneşli mevkiinde sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Resul Özcan, kullandığı 34 DL 8065 plakalı hafriyat kamyonu arızalanınca kamyonu emniyet şeridine çekti. Bu sırada hafriyat kamyonundan yola yağ akmaya başladı. Sağ ve orta şeride akan yağ nedeniyle 34 BDH 263 plakalı otomobil ve bir hafriyat kamyonu kaza yaptı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Sıcak hava nedeniyle gittikçe kayganlaşan yolda seyreden 34 HBD 04 plakalı bir motosiklette kazaya karıştı. Motosikletinden düşerek yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Arıza yapan hafriyat kamyonunün şoförü Resul Özcan, “Araç arıza yaptı. Durdum, işaret koyduğum halde geldi bana vurdu” dedi.


Kaza nedeniyle iki şerit uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı yol ekipleri kumlama çalışması yaptı. Uzun kuyruklar oluşan yolda kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kapalı iki şerit trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:08
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