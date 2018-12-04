Hafızlık sınavı ne zaman 2019? Diyanet 2019 hafızlık sınav başvuruları

Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl yaptığı hafızlık sınavı için geri sayım sürüyor. 2019 Hafızlık Tespit Sınavına girecek olan adaylar hafızlık sınavı ne zaman yapılacak? Hafızlık sınav başvuru tarihleri ne zaman? sorularını soruyordu. İşte Diyanet hafızlık sınavına ilişkin son dakika bilgileri.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 yılına ilişkin Hafızlık Tespit Sınavı başvuruları 03-21 Aralık tarih aralığında Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden başvurular yapılacak. 2019 hafızlık sınavı ise 14 Ocak tarihi itibariyle kademeli olarak yapılacak.

Hafızlık sınav başvuruları nasıl yapılacak?

Hafızlık sınavlarına müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 03-21 Aralık 2018 tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.trinternet adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından Kur'an kursu öğrencileri için kurs yöneticisi, dışarıdan müracaat edenlerin ise kendileri sorumlu olacaktır. Sınava girmek isteyenler belirtilen sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebilecekler ve müracaat esnasında T.C/Yabancı Vatandaşlık numarası bulunan bir belge ile bir adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ilgililere vereceklerdir.

Hafızlık Tespit Sınavı giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Sınava başvuru yapanların kayıt işlemi bittikten sonra ilgili müftülükçe mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir. Ön kayıt belgesi Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi olmayıp, sınav yeri ve zamanını gösteren, Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgeleri 07 Ocak 2019 tarihi itibariyle il ve ilçe müftülükler tarafından DİBBYS/EHYS sistemi üzerinden verilmeye başlanılacak olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır. Adaylar sınava gelirken müftülükten onaylı “Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi" ile birlikte T.C./Yabancı Vatandaşlık no'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır. Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 29 Ocak 2019 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.