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Gündem Hafızlık medresesi çöktü! En az 18 çocuğun hayatını kaybetti
Gündem

Hafızlık medresesi çöktü! En az 18 çocuğun hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışması sürerken Hayrat Vakfı'na bağlı hafızlık medresesi binasının da çöktüğü, en az 18 çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 18:36:00 -
Hafızlık medresesi çöktü! En az 18 çocuğun hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezde, Hayrat Vakfı’na ait "hafızlık medresesi" olarak kullanılan bina 7,7 şiddetindeki ilk depremde yıkıldı. Hayrat Vakfı tarafından da teyit edilen bilgiye göre, en az 20 çocuk enkaz altında. Ankara merkezli Hayrat Vakfı'nın verdiği bilgiye göre ise en az 18 çocuk hayatını kaybetti.

İnternethaber'de yer alan habere göre, vakıf, sağlıklı iletişim kurulamadığı için tam rakamları bilmediklerini aktardı. Kimi çocukların yatılı olduğunu kimi çocukların ise gündüz eğitimi için geldiğini belirten Vakıf çalışanları, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Hafızlık medresesinin adresini ısrarla vermekten kaçınan İstanbul'daki bir yetkili de kaç çocuğun hayatını kaybettiğini bilmediklerini, hafızlık merkezinin adresini vermenin etik olmadığını söyledi. Hayrat Vakfı, Nur Cemaati'nin Yazıcılar Grubu'na mensup bir vakıf.

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