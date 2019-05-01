Hafızlık Kur’an Kursu öğrencileri için seferber oldular

Kütahya’nın Altıntaş ilçesindeBelediye Çay Bahçesi’nde Altıntaş Müftülüğü Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu öğrencileri için hayır satışı kermesi gerçekleştirildi.

Kermese, Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Müftüsü Muammer Borlu, daire amirleri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. İmece usulü yapılan yiyecekler, vatandaşlar tarafından kısa sürede satın alınıptüketildi.

Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu, kermes sonrası yaptığı açıklamada, "İlçe Müftülüğümüz öncülüğünde HafızlıkKur’an Kursumuz tarafından yapılan kermese katıldık. Değerli hocalarımıza ve öğrenci velilerine teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin” dedi.

İlçe Müftüsü Muammer Borlu yaptığı açıklamada, “Düzenlediğimiz kermese Altıntaş halkı yoğun ilgi göstererek büyük katılım sağladı. Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere daire amirlerimiz katıldı, hepsinden Allah razı olsun. İslam’ın emrettiği üzere iyi bir nesil yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.