0553 313 94 23

Diyarbakırlı acılı anne Hatice Ceylan Akit’e konuştu: Hafızımı geri istiyorum

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer için HDP il binasının önüne gelen Hatice Ceylan, Akit’e yaptığı açıklamada, “Oğlum hafızlık eğitimi görürken kaçırıldı. Ben oğlumu istiyorum. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor” dedi.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:31
Diyarbakırlı acılı anne Hatice Ceylan Akit’e konuştu: Hafızımı geri istiyorum

 Oğuzhan Gültekin 

Evlatlarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyen Diyarbakır annelerinin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 38. güne giren evlat nöbeti, Diyarbakırlı anne Hatice Ceylan’ın da katılmasıyla, 54’e yükseldi.

“Hafız olacaktı”

Tek arzusunun evladına kavuşmak olduğunu söyleyen Hatice Ceylan, “Oğlum hafızlık eğitimi görürken kaçırıldı. O günden sonra adeta hayatımız karardı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Cafer, bizi telefonla aradı. Suriye’de olduğunu, fakat tam olarak nerede olduğu söyleyemeyeceğini söyledi. Konuşurken yanında başkaları da vardı. Partinin önüne ilk defa geldim. HDP oğlumuzu bıraksın. Oğlumuzu, çocuklarımızı sahiplenmesinler. Çocuklarımız onların değil ki sahiplenmişler. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor. Oğlumuz onların kölesi değil. Çocuklarımızı bıraksınlar, kendi çocuklarını götürsünler PKK’yı bu kadar çok seviyorlarsa. Oğlum bizi izliyor, duyuyorsa kapımız ona her zaman açık. O bizim her şeyimiz. Gecemiz, gündüzümüz belli değil. Allah ciğerimi yakanların ciğerini yaksın. Polise gittik. Askere gittik. Oğlumu bulamadık. Buralardan götürmüşler. Son çare olarak buraya geldik. Ben oğlumu istiyorum. Yetkililerden tek bir isteğim var. Ne olur evladımı bana kavuştursunlar” ifadeleriyle ağıt yaktı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:31
  1. HDP
  2. Diyarbakır anneleri
  3. HDP önündeki evlat nöbeti
  4. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
  5. evlat nöbeti
  6. Hatice Ceylan
  7. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai
    1. Karargah'ta sabahın ilk saatlerine..
    2. YPG'liler sivillerden uzaklaştıkları..
    3. Harekat sonrası Fox'un yaptığı hata..
    4. Harekat sonrası Pervin Buldan ve Sezai..
    5. “Türk lirasının arkasında durun”
    6. HDP'li Buldan ve Temelli hakkında..
    7. Beşiktaş'ta ilk başkan adayı belli oldu!
    8. Önce eğitim aldılar sonra markalaştılar
    9. Gençlik projelerine 15 milyon liralık..
    10. Birgün gazetesinin internet sorumlusu..
    11. MSB’den operasyona ilişkin açıklama!
    12. Binali Yıldırım'dan HDP'ye 'terör'..
    13. 182 projeye 200 milyon liralık hibe
    14. AÖF sınavsız ikinci üniversite kimler..
    15. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    16. Turşu suyu nasıl yapılır? Turşu suyu..
    17. Hakan Demir kimdir? Birgün’ün internet..
    18. ABD'nin petrol üretiminde rekor kırıldı
    19. Akşener ittifak tartışmalarına son..
    20. Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
    21. Kartal'da iki grup arasında silahlı..
    22. Aldatılan eşin nafaka ödemesi adaletli..
    23. Anadolu Üniversitesi AÖF ikinci..
    24. Harekat başlayınca HDP'de yüzler düştü!
    25. Batman'da akü çalan iki zanlı tutuklandı
    26. Tarım ve Orman Bakanlığı OGM alımı..
    27. Anadolu Adalet Sarayı yakınında..
    28. Apple, Çin'i kızdıran 'mobil..
    29. BirGün'ün internet sorumlusu gözaltında!
    30. Çavuşoğlu, Almanya Bakanı Maas ile..
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce açıklaması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Muharrem İnce açıklaması
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?
    İtiraf geldi, rezil oldular! Hani dış güçler hayaldi?