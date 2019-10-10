Diyarbakırlı acılı anne Hatice Ceylan Akit’e konuştu: Hafızımı geri istiyorum

Oğuzhan Gültekin

Evlatlarının HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyen Diyarbakır annelerinin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 38. güne giren evlat nöbeti, Diyarbakırlı anne Hatice Ceylan’ın da katılmasıyla, 54’e yükseldi.

“Hafız olacaktı”

Tek arzusunun evladına kavuşmak olduğunu söyleyen Hatice Ceylan, “Oğlum hafızlık eğitimi görürken kaçırıldı. O günden sonra adeta hayatımız karardı. Yaklaşık 1,5 yıl önce Cafer, bizi telefonla aradı. Suriye’de olduğunu, fakat tam olarak nerede olduğu söyleyemeyeceğini söyledi. Konuşurken yanında başkaları da vardı. Partinin önüne ilk defa geldim. HDP oğlumuzu bıraksın. Oğlumuzu, çocuklarımızı sahiplenmesinler. Çocuklarımız onların değil ki sahiplenmişler. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor. Oğlumuz onların kölesi değil. Çocuklarımızı bıraksınlar, kendi çocuklarını götürsünler PKK’yı bu kadar çok seviyorlarsa. Oğlum bizi izliyor, duyuyorsa kapımız ona her zaman açık. O bizim her şeyimiz. Gecemiz, gündüzümüz belli değil. Allah ciğerimi yakanların ciğerini yaksın. Polise gittik. Askere gittik. Oğlumu bulamadık. Buralardan götürmüşler. Son çare olarak buraya geldik. Ben oğlumu istiyorum. Yetkililerden tek bir isteğim var. Ne olur evladımı bana kavuştursunlar” ifadeleriyle ağıt yaktı.