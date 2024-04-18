Hafızayı fil gibi yapan baharat! İbn-i Sina da önermişti: Hafıza dostuymuş, bütün dünya peşinde! Bakın ne oluyor
Bu 4 baharatı evinizden eksik etmeyin! İbni Sina’ya göre beyni güçlendiren baharatların başında biberiye, zencefil, zerdeçal ve hardal geliyor. Bu baharatları tüketenlerin hafızalarının güçlendiği bildirim tarafından da ispat edilmiştir.
Biberiye: Biberiye, zihinsel performansı artırabilir ve bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.
Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil hafızayı kuvvetlendirir. Bulanık görmeye iyi gelir ve mideye faydalıdır.
Biberiye: Biberiye, zihinsel performansı artırabilir ve bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.
Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil hafızayı kuvvetlendirir. Bulanık görmeye iyi gelir ve mideye faydalıdır.
Zerdeçal: Ruh hastalıklarına iyi gelen zerdeçal, nöral yapılı hastalıklara şifadır. Kusmayı durdurur.
Hardal: Aç karnına tüketilirse zekâyı artırır. Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılır ve balgamı önler.
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BEYNİ UÇURAN SU KÜRÜ
Prof. Dr. Canan Karatay hafızayı güçlendirmek ve tazelemek için ceviz suyunun önemine dikkat çekti. Yeniakit.com.tr sitesinde Canan Karatay’ın tavsiyesine yer verildi.
Ceviz suyu aynı zamanda ileri yaşlarda görülme ihtimali olan unutkanlık ve alzehimer gibi sağlık sorunlarının riskini sıfırlar. Hücreleri yenileyerek beynin hafızasını artırır. Adeta beynin belleğini artırır.
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