'Hafızanızı Biliminizi İlimle Taçlandırın'

Teknolojik ürünlerin hayatımızda tuttuğu yeri biliyoruz ve bu farkındalık bize bilimin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Yerli otomobilin, silahların üretimi; akıllı cihazların gündelik hayatımızı kolaylaştırmasındaki rolü bizlere bilimde ilerlemenin hele hele gençlerimizin çok ciddi gayret etmelerinin ivediliğini hafızlarımıza kazıyor. İyi ama son derece güzel işler yapmamıza rağmen neden hâlâ “Mimar Sinan’lar” yetişmiyor. Eksik olan ne?

İlim… İlim, bilimi taçlandıran bir hakikattir. İlimin olmadığı yerde mükemmel işlerden bahsetmek mümkün değildir. Bilim, maddi bilgiyi; ilim ise hem maddi hem de manevi bilgiyi ifade eder. O yüzden bizlere bilimden fazlası lazımdır. Hepimize malumdur ki bu dönemde maalesef ilimden çok bilimle ilerlemeye çalışıyoruz. Bireysel çabaların yetersiz kaldığı, gençlerin çoğunun daha çok eğlenecekleri işlerle meşgul olma istekleri, verilen ilimi yeterince alamamaları veya verilememesi… Örneklerini çoğaltabileceğimiz durumların hepsinin ortak bir sonucu var: İlimsiz kalmak. Ne zamanki maddi ve manevi bilgilerimizle ilerlemeye gayret edersek yani ilimle yürürsek işte o zaman Mimar Sinan’lar, Fatih’ler ülkemizi felaha erdirecektir Allah’ın izniyle.

Elbette zekâ ayrı bir öneme sahiptir. Hem ilim sahiplerine de son derece yakışan bir aksesuardır. Evet, aksesuar dedim; çünkü zekâ her ne kadar önemli olsa da daha çok önem arz eden gerçekler var. Mesela çalışmak… Albert Einstein’ın dediği gibi “Deha’nın 10’da 1’i yetenek, 10’da 9’u çalışmaktır.” O halde deha niteliğinde olacak çalışmaların gerçekleşmesi için en önemli silahımız çalışma olacaktır. İşte, gördüğünüz gibi doğru çalışma doğru hedeflere götürecektir.

İlim talebesi olduk, gayretimiz de yerinde. Peki, güzel işler nasıl ortaya çıkıyor? Siz tam manasıyla ilim talebesi olduğunuzda veya bu yolda üstün bir gayret sarf ettiğinizde Allah’ın yardımını göreceksiniz. Selimiye Camiileri ortaya çıkacak ve hiç ummadığımız başarıları Allah bizlere nasip edecektir. Yaptığınız iş her neyse zaten ustalaştığınız için o işi belli bir seviyeye Allah’ın izniyle getireceksiniz; ancak ilimin ferasetiyle öyle bir eser ortaya çıkacaktır ki siz dâhi şaşıracaksınız. Öyle ki yaptığınız işte sizin bile fark edemeyeceğiniz sırlar işinizi kuşatacaktır. Belki sizden asırlar sonra bu sırlar çözülecek ve tüm güzellikleriyle iş size atfedilecektir. Elbette ilim öğrenmeniz, onu hayata geçirmeniz yönünde hakkınız var ama hayrın asıl sahibinin Allah olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız.Unutmayacaksınız ki her yaptığınız iş bir öncekinden daha muhteşem olsun, Allah’ın yardımını görmeye devam edesiniz, ilmin gerçek sahibini tanıyasınız. Yani hakikate eresiniz. Tıpkı Yunus Emre’nin dediği “İlim ilim bilmektir/ İlim kendin bilmektir…” hakikatin sırrıyla hareket edesiniz.

Göreceksiniz ki biliminizi ilime çevirdiğinizde harikulade işlere imza atıyorsunuz.