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Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

16 Temmuz 2019 Salı 13:59
Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ne yoğun ilgi

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası tarafında yapılan "Hafıza 15 Temmuz Müzesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı yapılmıştı. Bugün ziyarete açılan müzeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Müzede, darbe gecesi gösterilen direniş tüm yönleriyle anlatılıyor. Müzede dev ekranda 15 Temmuz gecesini anlatan belgeselin yanı sıra tankın üzerinden geçtiği otomobil, şehitlerin kişisel eşyaları, Ömer Halisdemir’e ait Özel Harekat beresi ve kaması ile 15 Temmuz gecesi çekilmiş görüntüler yer alıyor. Müzede ayrıca dünya darbeler tarihi, sömürgecilik tarihi ile bilgi verilecek bölümler de bulunuyor.


Müzeyi gezen Serkan Erkovan, “İnsan buraya gelince duygulanıyor. Kavacık’tan geliyorum. Allah İnşallah bir daha bunları yaşatmaz” dedi. Gülnaz Top ise "Güzel olmuş, mükemmel olmuş. Anıların canlandırmak için daha ideal bir yer olamazdı. Tam yerini bulmuş” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:59
  1. doğa

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