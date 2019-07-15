"Hafıza 15 Temmuz Müzesi" açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz, tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk milletinin topyekün kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Açık ve net söylüyorum, Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Allah'ın inayeti, milletin direnişi, yüz milyonlarca kardeşimizin duasıyla Türkiye yeniden felaha kavuşmuştur. Milletimiz kanı pahasına bu devletin de bu ülkenin de yegane sahibinin kendisi olduğunu, hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını, o gece tüm dünyaya ilan etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Erdoğan, 27 Mayıs'tan beri adeta merhum Menderes'in, Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun yasını tutan Yassıada'yı demokrasi ve özgürlük adası olarak geleceğe taşıyacak bir proje başlattıklarını ve projeyi yıl sonuna bitireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz bir daha benzer acılar yaşamasın, Türk siyasetinin üstüne bir daha darbe gölgesi düşmesin diye Yassıada'yı, 27 Mayıs'ın canlı bir şahidine dönüştürüyoruz. Bu önemli projeyi de nasipse yıl sonuna kadar tamamlayacağız." diye konuştu.

Açılışını yaptıkları "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"nin de yine bu hassasiyetlerinin bir ürünü olduğunu dile getiren Erdoğan, 15 Temmuz'un demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma anlarından biri olduğunu söyledi.

Erdoğan, o gece milletin kadını erkeği, genci yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza attığını vurgulayarak, "15 Temmuz, tıpkı İstiklal Harbimiz gibi Türk milletinin topyekün kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Açık ve net söylüyorum, Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Allah'ın inayeti, milletin direnişi, yüz milyonlarca kardeşimizin duasıyla Türkiye yeniden felaha kavuşmuştur. Milletimiz kanı pahasına bu devletin de bu ülkenin de yegane sahibinin kendisi olduğunu, hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını, o gece tüm dünyaya ilan etti. Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakarlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kabus gibi çöktüğü o gecede minarelerden yükselen selalar, aydınlığın ve zaferin müjdeleyicisi oldu." ifadelerini kullandı.

- "Bu emanete sahip çıkmak ise hepimizin boynunun borcudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o tarihi gece boyunca gözleri yaşartan, göğsü kabartan birçok kahramanlık hikayesine de şahitlik edildiğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Füze rampalarının girişini engellemek için tırın lastiklerini kesen Polatlılı vatandaşlarımı, yıl boyunca hasadını bekledikleri ürünleri yakarak jetlerin uçuşlarına engel olan Kahramankazan halkını nasıl unutabiliriz? Elinde bayrağı ile tek başına darbecilere kök söktüren hanım kardeşlerimizi, 'Gün vatan müdafaası günüdür' diyerek, tankların üzerine yürüyen gençlerimi nasıl unutabiliriz? Alnı secdede sabaha kadar gözyaşı döken, dua eden pirifanilerimizi, 81 vilayetimizin tamamındaki istiklal kahramanlarımızı nasıl unutabiliriz? Gecenin koyu karanlığını delen selaları, tekbir seslerini nasıl unutabiliriz? Şehit edileceğini bile bile darbecileri engelleyen şeref timsali askerlerimizi, polislerimizi nasıl unutabiliriz? Henüz 17 yaşında körpe bir fidanken babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçok'u nasıl unutabiliriz? O gece FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 251 vatandaşımızın her birinin ayrı bir hikayesi var. Sadece bu köprü üzerinde şehit düşen 35 kardeşimizin mücadeleleri, o gece tüm Türkiye sathında yaşanan kahramanlıkların bir özeti gibidir. 15 Temmuz ihaneti ve milletimizin bu ihanete verdiği cevap, bizim için nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak ise hepimizin boynunun borcudur."

- "Buranın panzehir görevi göreceğine inanıyorum"

Erdoğan, "Merhum Aliya İzzetbegoviç'in vefatından önce Srebrenitsa katliamı için söylediği şu acı sözler, 15 Temmuz konusunda bize de örnek olmalıdır. (Savaşta büyük zulme uğradınız, zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz, ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.)" dedi.



"15 Temmuz'u unutursak daha büyük acıların, kalleşliklerin yaşanmasına engel olamayız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ankara'da başladığımız 15 Temmuz anma programlarını şu anda da 'Hafıza 15 Temmuz' açılışıyla nihayete erdiriyoruz. Bu güzel mekanı bize, milletimize ve tüm insanlığa diğer darbelerle beraber 15 Temmuz'u hatırlatan sembol eserlerden biri olarak görüyorum. Buranın ayrıca FETÖ gibi yapıların gençlerimizi mankurtlaştırma siyasetine karşı panzehir görevi göreceğine inanıyorum. Benzer bir eseri Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen yanı başında inşa ediyoruz. Öte yandan, yazarlarımızın, sanatçılarımızın, kalem ve kelam erbabımızın da 15 Temmuz'u yaşatma konusunda gerekeni yapacağını düşünüyorum. Sinemadan romana, belgesellerden marşlara kadar 15 Temmuz destanını gelecek kuşaklara taşıyacak nitelikli eserlere imza atmalıyız. 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak sanatçısıyla sinemacısıyla öğretmeni, öğrencisi, akademisyeni ile hepimizin ortak görevidir. Bu noktada milletimizin tüm kesimlerinden özel gayret beklediğimi ifade etmek isterim. Bu düşüncelerle bir kez daha 'Hafıza 15 Temmuz'u şehrimize kazandıranlara teşekkür ediyorum, başta Hilmi Bey'e, tüm ekibine teşekkür ediyorum. Hepinize, mühendisine, işçisine varıncaya kadar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."



Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlık, sıhhat ve afiyet dileyen Erdoğan, "Bu dua ve temenniyle Hafıza 15 Temmuz'un İstanbulumuza, ülkemize ilham kaynağı olmasını, hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.



Erdoğan, konuşmasının ardından besmele çekerek katılımcılarla açılış kurdelesini kesti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne gezdi ve bilgi aldı.



Açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile bazı sanatçılar ve akademisyenler katıldı.

Erdoğan, müzeden çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

(Bitti)



