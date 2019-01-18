0553 313 94 23

"Hafız" uygulaması yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının geliştirdiği uygulama sayesinde kullanıcılar, Kur’an-ı Kerim-i dinleyip, okuyarak, istedikleri sureleri ve ayetleri ezberleyebilecek

18 Ocak 2019 Cuma 22:03
"Hafız" uygulaması yayımlandı

ANKARA (AA) - Kur’an-ı Kerim'i okuyup, dinleyip ve kısmen ya da tamamen ezberlemek isteyen vatandaşlar için geliştirilen "Hâfız" uygulaması yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Yönetimi ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar, Kur’an-ı Kerim-i dinleyip, okuyarak, istedikleri sureleri ve ayetleri ezberleyebilecek.

Kullanıcılar, yazı fontlarının ayarlanabildiği uygulamada, belirledikleri ayetlerin okunuşlarını telefonlarının fotoğraf klasörüne video olarak kaydederek istedikleri sosyal medya ortamlarında paylaşabilecek.

İOS ve Android özellikli cep telefonlarına indirilebilen mobil uygulama üzerinden kullanıcılar, seçtikleri ayetleri diledikleri kadar tekrar ettirebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan Namaz Vakti Uygulaması'nın da geliştirilerek önümüzdeki haftalarda kullanıcıların hizmetine sunulacağı bildirildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 22:03
  1. android
  2. DİB
  3. hafız
  4. iOS
  5. KURAN-KERİM
  6. mobil uygulama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "AK Parti, dünyanın bütün garibanlarının partisidir"
    1. "AK Parti, dünyanın bütün..
    2. Akhisarspor-Beşiktaş maçında kural..
    3. Akhisarspor'un Beşiktaş maçı..
    4. BM'den "Türkiye'nin meşru güvenlik..
    5. Beyaz Saray duyurdu! Trump Kim ile..
    6. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD..
    7. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    9. Artroskopi nedir? Artroskopi nasıl..
    10. "MHP'li kardeşlerimizle kol kola girip..
    11. TFF açıkladı! İki takımdan 36..
    12. Milli eğitim müdürü, tecrübesini ahıra..
    13. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    14. Kartal kayıpsız başladı
    15. Amatör maçta çıkan kavganın faturası:..
    16. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    17. Eski sömürge valisinden küstah sözler:..
    18. AB, Dağlık Karabağ görüşmelerini..
    19. Gençler üzerinde 22 yıldır oynanan..
    20. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak