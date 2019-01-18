"Hafız" uygulaması yayımlandı Diyanet İşleri Başkanlığının geliştirdiği uygulama sayesinde kullanıcılar, Kur’an-ı Kerim-i dinleyip, okuyarak, istedikleri sureleri ve ayetleri ezberleyebilecek

ANKARA (AA) - Kur’an-ı Kerim'i okuyup, dinleyip ve kısmen ya da tamamen ezberlemek isteyen vatandaşlar için geliştirilen "Hâfız" uygulaması yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Yönetimi ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar, Kur’an-ı Kerim-i dinleyip, okuyarak, istedikleri sureleri ve ayetleri ezberleyebilecek. Kullanıcılar, yazı fontlarının ayarlanabildiği uygulamada, belirledikleri ayetlerin okunuşlarını telefonlarının fotoğraf klasörüne video olarak kaydederek istedikleri sosyal medya ortamlarında paylaşabilecek. İOS ve Android özellikli cep telefonlarına indirilebilen mobil uygulama üzerinden kullanıcılar, seçtikleri ayetleri diledikleri kadar tekrar ettirebilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan Namaz Vakti Uygulaması'nın da geliştirilerek önümüzdeki haftalarda kullanıcıların hizmetine sunulacağı bildirildi.





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