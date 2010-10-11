Hafız kız öğrencilerden, Kudüs Müftüsü Sabri’ye anlamlı plaket

Eyüp Emniyettepe Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık yapan bir grup kız öğrenci, Türkiye’de bulunan Kudüs Müftüsü İkrime Sabri’ye Kudüs’teki İslâmî direnişe verdiği destek ve fedakârlıklar sebebiyle bir plaket verdi. Mirasımız Derneği’nin İstanbul Fatih’teki merkezinde kız öğrencilere öncelikle “hafızlık eğitimi” konusunda bir eğitim veren Kudüs Müftüsü İkrime Sabri ise hafızlık öğrencisi kızlara sabır ve sebat tavsiye ederken ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti de iletti. Hafızlık sınıfı öğrencileri eğitimden sonra Kudüs Müftüsü İkrime Sabri, Kudüs’teki İslâmi hareketin lideri Şeyh Raid Salah’ın yardımcısı Kemal Hatip ve Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci’ye, İslâmî direnişe verdiği destek ve fedakârlıklar sebebiyle birer plaket verdiler. Kudüs ve Çevresindeki Osmanlı Mirasını Koruma Derneği (Mirasımız Derneği) tarafından Türkiye’ye davet edilen ve çeşitli temaslarda bulunan Kudüs Müftüsü İkrime Sabri’ye hafızlık yapmakta olan bir grup kız öğrenci anlamlı bir hediye verdiler.



KUDÜS MÜFTÜSÜ, KIZ ÖĞRENCİLERE HAFIZLIK EĞİTİMİ VERDİ



Emniyettepe Kız Kur’an Kursu öğrencisi bir grup genç kızın katıldığı eğitimde Kudüs Müftüsü İkrime Sabri, öğrencilere hafızlık eğitimi noktasında tavsiye ve önerilerde bulundu. Hafızlığın eşi bulunmaz bir nimet olduğunu; ancak onu korumanın ezberlemekten daha önemli olduğunu dile getiren Kudüs Müftüsü, hafızlık eğitimi ve korunması noktasında öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Kudüs davası ve Mescid’i Aksa hakkında da bilgiler veren İkrime Sabri, Kudüs’ün şu anda bulunduğu durumu da öğrencilere aktardı. Öğrencilerin yoğun sorularına muhatap olan Müftü İkrime Sabri, bu durum karşısında memnuniyetini de dile getirdi.



ÖĞRENCİLERDEN PLAKET



Öte yandan; hafızlık sınıfı öğrencileri eğitimden sonra Kudüs Müftüsü İkrime Sabri, Kudüs’teki İslâmî hareketin lideri Şeyh Raid Salah’ın yardımcısı Kemal Hatip ve Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci’ye, İslâmî direnişe verdiği destekler ve fedakârlıklar sebebiyle birer plaket verdiler.