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"Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:58
"Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki depreme ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmadı. Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var." mesajını paylaştı.

Güllüoğlu, Twitter hesabından Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Deprem olduğu andan itibaren gelişmeleri takip ettiklerini belirten Güllüoğlu, "Ekiplerimiz ilçe merkezinde ve civar köylerinde incelemelerini sürdürüyor. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmadı. Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var." ifadelerini kullandı.

Kullanılmayan bazı kerpiç evlerin yıkıldığını, bazı binalarda ise hafif hasar oluştuğunu bildiren Güllüoğlu, hasar tespit çalışmaları ile incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Denizli ve çevre illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Güllüoğlu, "Yaşadığımız her bir binanın, şehirlerde de köylerde de sağlam olması gerekiyor. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Şu ana kadar en büyüğü 4,8 olmak üzere 31 artçı deprem oldu." mesajını paylaştı.

- "İlk saatte 28 artçı deprem meydana geldi"

Öte yandan, deprem hakkında AFAD Başkanlığından da yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, AFAD-TDVM'den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün saat 09.34'te 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre, dolaylı olarak hafif yaralanan vatandaşların bulunduğu, bazı kerpiç evler ile ahırların yıkıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk saatte en büyükleri 4,8, 4,5 ve 4,2 olan 28 artçı meydana gelen deprem sonrası İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda AFAD Denizli, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri alanda çalışmayı sürdürüyor. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin 2,8 kilometre ile Acıpayam'ın Yeniköy'ü olduğu tespit edildi. AFAD Denizli ekiplerine takviye amacıyla AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birliklerinden iki ekip yola çıkarıldı."

Açıklamada, yer kabuğunun 10,76 kilometre altında gerçekleşen depremin, Aydın, Burdur, İzmir, Antalya ve yakın çevrede de hissedildiği belirtildi.

Depremin ardından AFAD Denizli'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4,5G, uydu ve telsizle haberleşildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:58
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