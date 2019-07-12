Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Ahmet Çalışkan yönetimindeki 22 BC 267 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Halil İbrahim Çekiç (35) yönetimindeki 34 ZL 587 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan Halil İbrahim Çekiç ve yolcu Muzaffer Çalışkan (60) ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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