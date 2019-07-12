0553 313 94 23

Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 08:57
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametine seyreden Ahmet Çalışkan yönetimindeki 22 BC 267 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Halil İbrahim Çekiç (35) yönetimindeki 34 ZL 587 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan Halil İbrahim Çekiç ve yolcu Muzaffer Çalışkan (60) ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 08:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji o iller için sağanak uyarısı!
    1. Meteoroloji o iller için sağanak..
    2. Dağ ilçelerinde yaban mersini..
    3. Bakan Pakdemirli: "Spekülasyonlara..
    4. Mert Nobre, “Brezilya’dan hocalık için..
    5. MYP lideri Yılmaz’dan Cumhurbaşkanı..
    6. Doğu'da 4 il için sağanak uyarısı
    7. TEM Otoyolu’nda kamyonet alev alev..
    8. Ovakent’teki gençlerin geleceği için..
    9. İtalya’da dişçiliği bırakıp..
    10. Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya..
    11. Süresiz nafaka mağduru endişeli!
    12. Araca giren yılan korkuttu
    13. KTO Başkanı Ömer Gülsoy’dan 15 Temmuz..
    14. Tarlada çalışan biçerdöver alev alev..
    15. Erkan Sözeri: “Zirveye ve hedefe..
    16. Çiftlerin yeni gözdesi
    17. İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu..
    18. Tahran-Ankara treni ilk seferini..
    19. Takside kaçak sigara transferine..
    20. Günlük hayatta yapılan rutin..
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!