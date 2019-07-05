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Hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde önce bir tıra yandan sonra da refüje çarparak karşı şeride geçen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:46
Hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde önce bir tıra yandan sonra da refüje çarparak karşı şeride geçen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.


Kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Söğütlü Caddesi ve Hamza Akbaş Caddesi’nin kesiştiği kavşakta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Akbaş Caddesi’nden Söğütlü Caddesi’ne geçiş yapmak isteyen Erdoğan Kılıç’ın kullandığı 44 NH 189 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı’nda seyir halinde olan Halil Akay idaresindeki 44 AB 717 plakalı tıra yandan çarptı. Kılıç’ın kullandığı hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle savruldu. Refüje ve yön tabelalarına çarpan araç, karşı şeride geçerek durabildi. Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Erdoğan Kılıç araçtan fırlayarak asfalt zemine düştü. Yaralanan Kılıç’ın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:46
  1. doğa

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