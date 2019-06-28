Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Fatma Toduk'un (37) kullandığı 55 JN 644 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde Arif Kılıç (58) yönetimindeki 55 JC 190 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile diğer araçta bulunan Rumeysa, Şeymanur, Hatice, Hacer ve Mehmet Toduk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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