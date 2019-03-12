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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

12 Mart 2019 Salı 19:14
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Kaza, ilçeye bağlı Cahı Mahallesi Cahı Caddesi üzeri Otogar kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Ali Y. idaresindeki 33 L 3189 plakalı hafif ticari araçla Harun U. yönetimindeki 42 V 2762 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:14
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