Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı .

Bilecik’te hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi istikametinde seyir halinde olan Hakan Çakmak idaresindeki 11 AG 199 plakalı motosiklet ile Rasimbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Turgut Çakmak kontrolündeki 11 BB 861 plakalı hafifi ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından kontrollü verilen trafik normale döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.