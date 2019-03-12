Hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal A. yönetimindeki 51 AAE 990 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken dönüş yapan Osman Ö.’nün (66) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen bisiklette bulunan sürücü Osman Ö. yola savrularak ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı Osman Ö., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri ise soruşturma başlattı.

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