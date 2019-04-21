Hafif ticari aracın çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı21 Nisan 2019 Pazar 00:26
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, otobüs durağında bekledikleri sırada hafif ticari aracın çarptığı anne ile 2 çocuğu yaralandı.
M.A.B. idaresindeki 46 AP 599 plakalı hafif ticari araç, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı üzerinde otobüs durağında bekleyen anne Emine ve çocukları Elif (5) ile Ebubekir Balbaba'ya (9) çarptı.
Yaralanan anne ve çocukları, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Ebubekir Balbaba, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Sürücü M.A.B. gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle otobüs durağı kullanılamaz hale geldi.
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