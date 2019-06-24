Hafif ticari araç, tıra çarptı:1 ölü,3 yaralı Elazığ’da hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da hafif ticari aracın park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza,Elazığ-Malatya karayolunun 21.kilometresindeOrtaca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Abdürrazzak Ö. idaresindeki 44 DG 794 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün fark etmediğipark halindeki 06 DNP 89 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ticari araçta bulunan İlayda Ö. (17)hayatını kaybetti, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri ve cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.

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