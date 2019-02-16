Hafif ticari araç takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan hafif ticari araç yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, takla atan hafif ticari araç yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada araçtaki 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Buldan karayolu Oğuz Mahallesi Kavşağı’nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Alrez (36) yönetimindeki 16 ADZ 638 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü Alrez, çocukları Muhammet Alrez (9) ve Emirhan Alrez (7) ile ön koltukta oturan Ahmet Fuat Muhayri (32) araçtı sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıların sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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