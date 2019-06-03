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Hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu yaşanılan kazada 2 kişi yaralandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:40
Hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın takla atması sonucu yaşanılan kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ali Üstün idaresindeki 35 BUM 59 plakalı hafi ticari araç, Adıyaman- Malatya Karayolu 10.kilometresinde kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanılan kazada araç sürücüsü Mehmet Ali Üstün ile araçta bulunan Mehmet Sait Üstün yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:40
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