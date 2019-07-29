0553 313 94 23

Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Çardak ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:04
Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Çardak ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Denizli Afyonkarahisar karayolu Çardak ilçesi çıkışında meydana geldi. İddiaya göre Bedirhan S. Yönetimindeki 34 TU 5408 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Bedirhan S. araç içerisinde sıkıştı, yanında bulunan Hızır Kale ise olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Bedirhan S., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.


Kazada hayatını kaybeden Hızır Kale’nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kosova Bisiklet Turu
    1. Kosova Bisiklet Turu
    2. TCMB'den repo ihalesi
    3. Bebeğin oto koltukta uykuya dalması..
    4. Talas Kafeciler Derneği ile Ali..
    5. DGS 2019 tercihleri ne zaman DGS..
    6. Bosna Hersek'ten ilk hac kafilesi..
    7. Faiz indirimi, konut sektöründe..
    8. Göztepe’ye 8 milyon Euroluk stoper
    9. Afetlerin olumsuz etkileri "ARAS" ile..
    10. Kadın kıyafetli hırsızlar 50 bin lira..
    11. Başak Koleji kurumsal işbirliği..
    12. Yusuf Yazıcı’dan transfer tebessümü
    13. DÜZELTME- "Irak'ta DEAŞ'lı..
    14. Göreve giden özel harekat polisleri..
    15. Toplu tecavüz iftirası nedeniyle hakim..
    16. Abant atlı ve motorlu timlere emanet
    17. Vali Mustafa Tutulmaz Emirdağ 14...
    18. At sevgisini hukuk fakültesine tercih..
    19. Esen Türker, Ege Bölge Başkanlığına..
    20. Dünyaya böyle seslendi: Rumları masaya..
    21. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de..
    22. THOF ‘tan ‘Biz Türkiye’yiz Tekerlekli..
    23. Gurbanguli Berdimuhammedov kimdir?..
    24. Boyabat hayvan pazarında kurbanlık..
    25. "Huawei Y9 Prime 2019" ağustosta..
    26. Erdoğan talimatı verdi! Türkiye'den..
    27. Buğdayda kullanılan mikoriza mantarı..
    28. Çanakkale’de drone ile havadan trafik..
    29. Avrupa borsaları
    30. Çaresiz annenin haykırışı:..
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu