Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı:1 ölü, 2 yaralı Bingöl’de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bingöl’de hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Diyarbakır Karayolu Yayla köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çelik idaresindeki 12 AR 300 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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