Hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı Adıyaman-Çelikhan kara yolunda meydana gelen kazada aynı aileden 3'ü ağır 7 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Necati Tuncay idaresindeki 44 BT 575 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 38. kilometresinde Gökçay mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Beyza, Fatma, Furkan, Tuğba, Meryem ve Reyyan Tuncay yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necati, Fatma ve Reyyan Tuncay'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi. Öte yandan, yaralılara ilk müdahaleyi hemşire olan ve Malatya'dan Adıyaman'a gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin yaptığı öğrenildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.