Hafif ticari araç otobüs durağına daldı

Kahramanmaraş’ta durakta otobüs bekleyen anne ve 2 çocuğuna hafif ticari araç çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı üzerinde yer alan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.B yönetimindeki 46 AP 599 plakalı hafif ticari araç ile şehir merkezi istikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan otobüs durağında bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarptı. Kazada anne Emine Balbaba ile çocukları Elif Ebubekir Balbaba (9) yaralandı. 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından anne ve çocukları kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, KSÜ Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan Ebubekir Balbaba’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya neden olan sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, çarpmanın şiddetiyle otobüs durağı enkaza döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.