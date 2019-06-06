Hafif ticari araç kaldırıma çıktı Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde kaldırıma çıkan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde kaldırıma çıkan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Faik Kıran idaresindeki 27 ACJ 289 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Gölbaşı Bölge Trafik istasyonu karşısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Kazada araçta bulunan sürücü ve yolcular kazadan yara almazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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