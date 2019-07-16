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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

16 Temmuz 2019 Salı 18:44
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Murat Salur yönetimindeki 34 PF 6570 plakalı hafif ticari araç ile İlhami Öztürk idaresindeki 34 BAT 788 plakalı otomobil D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi Sevindik köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan Uğur Memik (61), Cemil Turan (70), Nimet Turan (70), Perişan Öztürk (33), Ersin Güler (21), Ferhat (21) ve Ferit Arslan (21) yaralandı.

Yaralılar, Akıncılar, Gölova ve Suşehri ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 18:44
  1. Akıncılar
  2. Sivas
  3. trafik kazası

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