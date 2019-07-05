Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 Yaralı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şaban K., (29) yönetimindeki 63 RB 832 plakalı otomobil ile Şahin D., (35) yönetimindeki 02 AAF 468 plakalı hafif ticari araç Kahta Sanayi Sitesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Şaban K., ile araçlarda bulunan Şahin D., Mehmet D.ve Sami Yusuf D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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