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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen kazada yaralananlardan hafif ticari araç sürücüsü ile kızı, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi- Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı

23 Haziran 2019 Pazar 16:23
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ali Taşgün (44) idaresindeki 26 DM 892 plakalı hafif ticari araç, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Olgu M'nin (29) kullandığı 26 BR 986 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Taşgün, aynı araçtaki eşi Mihriban Taşgün (37) ve kızı Dilara Taşgün (18) ile diğer aracı kullanan Olgu M. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Taşgün ile kızı Dilara Taşgün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mihriban Taşgün'ün tedavisine ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediliyor.

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Olgu M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:23
  1. Eskişehir
  2. hafif ticari araç
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  4. otomobil
  5. trafik kazası

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