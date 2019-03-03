0553 313 94 23

Hafif ticari araç D-100'de otobüs durağına girdi: 1 yaralı

İstanbul'da D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araç, kontolden çıkarak yol kenarında bulunan otobüs durağına girdi.

03 Mart 2019 Pazar 14:19
Hafif ticari araç D-100'de otobüs durağına girdi: 1 yaralı

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken o sırada kimsenin bulunmadığı otobüs durağında hasar oluştu. 

Kaza D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Ayhan Kaya'nın kullandığı 34 UU 9936 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce bariyerlere ardından da yol kenarındaki otobüs durağına girdi. Kaza da sürücü Ayhan Kaya yaralanırken o sırada kimsenin bulunmadığı otobüs durağında hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansa hastaneye götürüldü. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ise  gözyaşlarına hakim olamadı. Otobüs durağına giren araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:19
  1. Ankara
  2. İstanbul
  3. Maltepe
  4. D-100 Karayolu
  5. trafik kazası
  6. otobüs durağına girdi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt'ta yolcu otobüsü faciası! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    1. Bayburt'ta yolcu otobüsü faciası! Çok..
    2. AK Parti'den anket açıklaması!
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. Kadınlara özel hediye
    5. Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı
    6. Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 -..
    7. Bozüyük’te geleneksel sabah namazı..
    8. Sit alanında kaçak kazı yapan..
    9. Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
    10. Bakanlık rakamları açıkladı! Araç..
    11. Elazığ’da ev yangını
    12. İhbarı alan Sahil Güvenlik 44 kişiyi..
    13. Karalar: "Bütün Türkiye Adana gibi..
    14. Kadın futbolcular vefat eden kadın..
    15. Hafif ticari araç D-100'de otobüs..
    16. Antalya'da 82 kilo 250 gram esrar ele..
    17. Taksiden 14 mülteci çıktı
    18. Kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden..
    19. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    20. Rayların üstünde müzik dinlerken..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var