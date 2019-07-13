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Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:22
Hafif ticari araç aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yusuf Arslan (50) idaresindeki 34 FP 2853 plakalı hafif ticari araç, sanayi kavşağı mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çaptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Latife Arslan (50), Canan Arslan (29), Sinem Demir (24) ve Çiğdem Demir (23) yaralandı.

Yaralılar, Taşova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 21:22
  1. Amasya
  2. Taşova
  3. trafik kazası
  4. Yaralamalı Kaza

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